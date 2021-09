Diamante Peperoncino festival torna dal 6 al 10 ottobre: il progtamma di Chef Kumalé

di Luca Venturino 30 Settembre 2021

Il Diamante Peperoncino Festival torna dal 6 al 10 ottobre accompagnato dalla presenza di Vittorio Castellani, in arte Chef Kumalé, pronto a coinvolgere il pubblico con masterclass e cooking show dedicate alla celebre bacca piccante. In ogni singolo incontro i riflettori saranno puntati su un Paese, un particolare peperoncino, e un piatto simbolo che li rappresenta.

Il Festival è il più importante in Europa dedicato al mondo del peperoncino, gioiello della natura originario del Meso e Sud America ma che, grazie alla mano dei Conquistadores spagnoli e portoghesi e alla facile propagazione delle loro sementi ha conquistato un posto d’onore in diverse tradizioni gastronomiche in giro per il globo. Non solo cucine esotiche come quella indiana, thailandese o tunisina, ma ovviamente anche quelle nostrane: sarebbe impossibile immaginare la cucina calabrese senza il diavolillo!

Gli incontri al Diamante Peperoncino Festival, curati appunto dal gastronomade Castellani, saranno a partecipazione libera e gratuita fino all’esaurimento dei posti e porteranno a ripercorrere l’intera storia del peperoncino, dalle origini latino americane fino alla diffusione in Europa, Asia e Africa. Infine, per concludere ogni incontro, ci sarà una degustazione delle specialità presentate.