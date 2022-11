Diego Vitagliano apre una pizzeria in Qatar, a Doha

di Luca Venturino 11 Novembre 2022

I Campionati Mondiali di calcio sono ormai dietro l’angolo e, com’è ormai ben risaputo, l’Italia starà a guardarseli dal divano. Ciononostante, in occasione della Coppa del Mondo, presto ci sarà un nuovo angolo di azzurro in quel del Qatar: si tratta della nuova pizzeria di Diego Vitagliano, che aprirà un nuovo locale – il terzo, dopo quelli già presenti a Napoli e a Pozzuoli – nella città di Doha. I Mondiali FIFA qatarioti prenderanno il via il 20 novembre del 2022, e stando a quanto lasciato trapelare la nuova pizzeria di Vitagliano dovrebbe aprire cinque giorni prima, martedì 15 novembre.

Un palcoscenico mondiale

Nei giorni successivi naturalmente Doha sarà invasa dai tifosi di tutto il mondo, con il nuovo locale di Diego Vitagliano si trova esattamente al centro dell’area battezzata Fan Zone che di fatto coincide con il quartiere più importante del centro cittadino. Come certamente avrete potuto intuire dal nome, è proprio qui che si concentreranno i tifosi giunti in Qatar per seguire la propria nazionale di calcio: “È una grande occasione che mi emoziona e mi rende davvero tanto felice, perché Doha è una città che vive una fortissima crescita, ancora molto legata alle sue tradizioni” ha commentato a tal proposito Vitagliano, sottolineando come il portare la sua pizza in luogo come questo, che vanta un “rapporto solido con le tradizioni”, sia tanto una grande sfida professionale quanto un enorme orgoglio”.

“La pizza napoletana, che è la mia tradizione, arriva in Qatar con me, non potrei esserne più felice” ha continuato il pizzaiolo napoletano. “È gratificante vedere che il continuo lavoro, il tenere botta e il sapersi adattare ai cambiamenti – e in questi ultimi anni di cambiamenti ce ne sono stati – porta i suoi frutti”. L’approdo in un Paese come il Qatar, dove di fatto vigono dettami religiosi particolarmente rigorosi per quanto riguarda i regimi alimentari, è una sfida non da poco; e Vitagliano ha deciso di affrontarla affidandosi sia alla sua classica interpretazione della pizza partenopea che alla più moderna declinazione croccante. Ha poi deciso di sostituire le carni di origine suina con l’agnello e il manzo, affidandosi alle ricette tradizionali partenopee ‘O ruoto ‘ furno, tipico piatto pasquale, e la Genovese.

Ma come è nato il tutto? Ancora una volta, il destino passa attraverso il pallone: pare che lo sceicco sceicco Sheikh Abdulaziz Al-Thani e Mr Mohammed Al-Saadi si siano presentati nella pizzeria di Vitagliano in quel di Napoli dopo una partita di Serie A, e che abbiano apprezzato a tal punto la pizza da contattarlo per progettare la nuova apertura. E il nome del locale? Anche qui non ci si allontana dall’atmosfera degli stadi: Diego ha scelto di battezzare la sua pizzeria con il numero 10 per celebrare Diego Armando Maradona.