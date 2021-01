Dieta chetogenica: per U.S. News & World Report è la peggiore del 2021

La dieta mediterranea è la migliore di tutte, per la quarta volta consecutiva. Almeno secondo l’US News & World Report, che la mette ancora al top nella sua classifica annuale delle migliori diete. La peggiore? La dieta chetogenica (Keto).

La classifica di US News & World Report – piuttosto controversa – si basa fondamentalmente su parametri oggettivi: viene stilata da una giuria di esperti riconosciuti a livello nazionale in dieta, nutrizione, obesità, psicologia alimentare, diabete e malattie cardiache.

Nel complesso, sono 39 le diete inserite nella classifica di US News & World Report. La dieta Keto è stata nominata la peggiore, ma nella bassa parte della classifica si trovano anche altre diete come la Atkins, la Weight Watchers e la Mayo Clinic.

Il motivo? La dieta cheto, così come altre diete restrittive come la Whole 30, Dukan, è stata “punita” per via di una difficoltà nel seguirla, nutrizionalmente malsana e potenzialmente dannosa per la salute.

Fonte: Yahoo!