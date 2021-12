Dieta, dall’Università di Udine la strategia per curare emicrania e sclerosi multipla

di Luca Venturino 10 Dicembre 2021

Soffri di emicrania o sclerosi multipla? La soluzione è semplice: segui una dieta con pochi carboidrati, spronando l’organismo a produrre in autonomia il glucosio e aumentando così il consumo dei grassi nel tessuto adiposo. Elementare, no? La brillante correlazione tra la dieta chetogenica e il trattamento delle patologie di cui sopra è merito dei ricercatori della Clinica Neurologica dell’Università di Udine, e presenta tutt’ora risultati “molto promettenti”.

A rigor del vero la Clinica è una delle poche in Italia a indagare il legame tra la nutrizione e la migliore gestione di patologie neurologiche come emicrania, demenza, epilessia, Parkinson e anche tumori celebrali e sclerosi multipla. Al momento sono 50 i pazienti su cui hanno potuto sperimentare gli effetti della dieta, ma l’intenzione è di “reclutarne” di nuovi grazie ai fondi derivanti dal premio Roche, vinto proprio proponendo un progetto che presentava la dieta chetogenica come risposta alla fatica nella sclerosi multipla.