Dieta, il frutto del baobab abbassa la glicemia

di Luca Venturino 26 Gennaio 2022

Uno studio condotto da alcuni ricercatori portoghesi ha sottolineato la capacità del frutto del baobab di abbassare il livello di glicemia, verosimilmente a causa dell’alto contenuto di polifenolo. La ricerca che coinvolto 31 adulti in salute, ed è stato osservato come il livello di glucosio nel sangue si abbassasse sensibilmente dopo appena due ore dall’ingestione.

A onor del vero va detto che non si tratta del primo studio che evidenzia le capacità del frutto del baobab: in un articolo pubblicato nel novembre 2013 su ScienceDirect si parlava già della sua capacità di abbassare il glucosio, e in un altro datato febbraio 2016 veniva sottolineato come, quando aggiunto al pane bianco, provocasse una riduzione della risposta dell’insulina. L’obbiettivo dei ricercatori portoghesi, infatti, era proseguire la ricerca dei loro colleghi e stabilire se l’ingestione del frutto del baobab potesse effettivamente essere utilizzato per ridurre la risposta glicemica.

E i risultati sono di fatto stati in linea con quelli osservati in passato: gli effetti antiossidanti del frutto sono entrati registrati con grande cura, anche se gli stessi ricercatori si sono premurati di specificare che sarebbe necessario continuare la ricerca con nuovi studi. “Gli studi futuri dovrebbero anche ricercare gli effetti dei polifenoli nell’estratto di frutto di baobab sui trasportatori del glucosio”, hanno scritto in una nota gli studiosi.