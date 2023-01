Dieta, la carenza di vitamina D può portare alla perdita di massa muscolare con l’avanzare dell’età

di Luca Venturino 20 Gennaio 2023

Perdere un poco di massa muscolare con l’avanzare dell’età è perfettamente normale, ma può anche essere piuttosto pericoloso. Al di là delle immediate conseguenze motorie, come una maggiore difficoltà ad affrontare le attività quotidiane o un improvviso sforzo fisico, può anche incrementare esponenzialmente il rischio di infortuni, lesioni o problemi di salute. Una verità sconveniente (ma parliamoci chiaro, invecchiare è comunque meglio dell’alternativa eh), per carità, ma abbondantemente conosciuta: la novità, in questo senso, è che il processo di perdita di massa muscolare con l’avanzare dell’età rischia di essere velocizzato da una dieta poco equilibrata che porta a una carenza di vitamina D.

No, non diventerete Mister Olimpia…

… Ma prevenire è meglio che curare, e con un approccio più consapevole all’alimentazione la vecchiaia può essere molto più dolce. Il legame tra la carenza di vitamina D e la perdita di muscolatura con l’avanzare dell’età è stato sottolineato da uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Calcified Tissue International e Musculoskeletal Research: i ricercatori hanno preso in esame circa 3200 adulti britannici di età pari o superiore ai 50 anni in cui, all’inizio delle misurazioni, la perdita di massa muscolare dovuta all’invecchiamento non era ancora cominciata.

Quattro anni più tardi, tuttavia, gli studiosi si sono trovati faccia a faccia con dati che parlavano chiaro: i partecipanti che avevano una carenza di vitamina D registravano avevano il 70% di probabilità in più di soffrire di perdita muscolare. I ricercatori hanno dunque deciso di approfondire le indagini in questa direzione, e scoperto che, prendendo in considerazione fattori come l’assunzione di supplementi o la presenza di malattie come l’osteoporosi, il rischio saliva fino al 78%.

“È necessario spiegare alle persone che rischiano di perdere forza muscolare se non assumono abbastanza vitamina D” ha commentato a tal proposito il coautore dello studio Tiago da Silva Alexandre, professore di gerontologia presso l’Università Federale di São Carlos. “Bisogna esporsi al sole, mangiare cibi ricchi di vitamina D o assumere un integratore e fare attività fisica per mantenere la forza muscolare”.

“Dovremmo tutti prestare molta attenzione ai nostri livelli di vitamina D mentre invecchiamo poiché la vitamina D aiuta a mantenere ossa e muscoli sani” ha aggiunto il dottor Jacob Hascalovici. “Quando perdiamo forza o massa muscolare, possiamo cadere più facilmente, ferirci più gravemente e guarire più lentamente rispetto a prima. Come menziona lo studio, l’assunzione di vitamina D e l’esercizio fisico regolare sono davvero importanti”.

