Dieta: mangiare a orari regolari allunga la vita secondo uno studio

di Luca Venturino 9 Maggio 2022

Per vivere a lungo è raccomandabile mangiare meno, ma soprattutto farlo con orari regolari: è quanto emerso da uno studio condotto dai ricercatori dell’Howard Hughes Medical Institute (HHMI) negli Stati Uniti, che hanno preso in esame centinaia di topi da laboratorio seguendo la loro dieta e le loro abitudini alimentari per ben quattro anni.

Nello specifico, lo studio, pubblicato anche sulla rivista scientifica Science, ha sottolineato come gli esemplari sottoposti a una dieta ipocalorica abbiano goduto di un aumento della longevità del 10%, mentre quelli che hanno seguito la stessa identica dieta, ma mangiando esclusivamente nel periodo in cui il metabolismo raggiunge il suo picco di attività (che, nel caso dei roditori, coincide con le ore notturne), hanno visto un aumento della propria aspettativa di vita del 35% – insomma, sputateci sopra! Il corollario più entusiasmante è, ovviamente, l’apertura di nuove prospettive anche per gli esseri umani: che il seguire il ritmo dettato dall’orologio biologico vada a potenziare gli effetti benefici di una dieta, risultando in un complessivo allungamento della vita?

Joseph Takahashi, coordinatore del gruppo di ricerca, ha già deciso, e ha preso esempio dai topi cambiando le sue abitudini di alimentazione e limitando il consumo di cibo nell’arco di 12 ore. “Se trovassimo un farmaco che può potenziare l’orologio biologico” ha spiegato a tal proposito “potremmo sperimentarlo in laboratorio per vedere se è in grado di aumentare la durata della vita”.