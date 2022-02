Dieta: non bastano le verdure per ridurre il rischio di problemi cardiaci, dice uno studio

di Luca Venturino 22 Febbraio 2022

È ben risaputo, forse addirittura dato per scontato, che una dieta ricca di verdure può aiutare a evitare – o comunque a ridurre il rischio – di incappare in un gran numero di patologie e problemi di salute, come ad esempio i problemi cardiovascolari. Eppure, stando a uno studio condotto dall’Università di Oxford, dalla Chinese University di Hong Kong e dall’Università di Bristol, le cose non stanno proprio così.

Ok fermi, non correte a svuotare la dispensa da insalata e carote sostituendola con biscotti e pizza surgelata: ciò che lo studio intende sottolineare è che ci sono fattori ben più influenti nella prevenzione dei problemi al cuore. La ricerca ha preso in esame circa 400 mila partecipanti, monitorando la loro dieta, stile di vita e storia medica e riproduttiva per ben dodici anni. Al termine delle elaborazioni, è emerso che il rischio di morte da malattia cardiovascolare era più basso del 15% per coloro che consumavano più verdura se paragonati a coloro che, invece, ne mangiavano meno. Questa apparente conferma della tesi più scontata (e cioè verdure=buone) è stata però sgonfiata quando sono state prese in considerazione le condizioni socio economiche, nutrizionali o legate all’uso di altre medicine.

“Le nostre analisi mostrano che l’effetto apparentemente protettivo del consumo di verdure sul rischio di malattie cardiovascolari è in realtà dovuto all’ammontare di altri fattori residui, legati alle differenze socio economiche tra i vari pazienti” ha spiegato il Dr. Qi Feng, ricercatore dell’Università di Oxford e coordinatore dello studio in questione. Lo stesso dottore, però, sottolinea come sia comunque fondamentale seguire una dieta bilanciata e ricca di frutta e verdure per mantenersi più generalmente in buona salute. Quindi ripetiamo: niente biscotti e pizza a cena. Meglio un’insalata.