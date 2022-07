Dieta, NutrInform Battery diventa un’app per monitorare il consumo di calorie

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

NutrInform Battery è diventata un’app, ma il suo funzionamento rimane di fatto lo stesso: fornire informazioni immediate e precise sulle calorie presenti negli alimenti, permettendo allo stesso tempo di monitorare il consumo giornaliero di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale in modo da costruire con efficacia una dieta varia ed equilibrata. Scaricabile del tutto gratuitamente da Apple Storie e da Play Store, si tratta a tutti gli effetti della declinazione digitale dell’etichetta per i prodotti alimentari promossa Ministeri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Politiche agricole e realizzata con l’aiuto dell’’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Etichetta che, di fatto, è stata proposta dall’Italia come sistema alternativa al semaforo del criticatissimo Nutriscore, raccogliendo per di più l’adesione di un discreto numero di Stati membri. Per facilitare la diffusione dell’app tra i cittadini e i consumatori, il Mise ha dato il via a una campagna di comunicazione che vede come testimonial la campionessa olimpionica Federica Pellegrini. Il funzionamento, in ogni caso, è facile e intuitivo: basta inquadrare con la fotocamera del cellulare il codice a barre dei prodotti confezionati, e a schermo sarà possibile visualizzare la percentuale di calorie e nutrienti, che potrà poi essere paragonata alle porzioni consigliate dai nutrizionisti secondo i valori stabiliti dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).