Dieta vegana: arriva l’app per appuntamenti per chi non mangia carne

Gioisca il popolo vegano in cerca della dolce metà (della mela, naturalmente): arriva l’app per appuntamenti dedicata a chi segue una dieta senza proteine animali.

Il Cupido virtuale cruelty free si chiama “Find Veg Love”, e nasce dall’idea di Karine Charbonneau, che già dal 2011 si occupa di incontri di questo genere. Appuntamenti vis a vis, organizzati nell’area della Baia di San Francisco, per rispondere all’esigenza di trovare l’anima gemella in chiave veg.

“Trovare single vegani può essere come trovare un ago in un pagliaio, ma non è impossibile.”, spiega Karine Charbonneau raccontando la sua idea: “Sapevo che erano là fuori”. Da quei primi incontri nacque una coppia stabile, che si incontrò e pochi anni dopo si sposò ed ebbe un bambino. Un segno del destino, che fece intuire a Karine che la strada era quella giusta.

La app, che ha aiutato a creare oltre 20mila connessioni online fra i vegani del Nord America (anche se non sappiamo quante di queste siano andate a buon fine), accetta esclusivamente iscritti single vegani e vegetariani. Il fine è creare una relazione stabile, attraverso un algoritmo di matchmaking che aiuta a trovare il partner perfetto. Purché per il primo appuntamento non ti inviti a cena in una steak house.

[Fonte: The Beet]