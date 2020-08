Dieta vegana: basta seguirla per un mese e un personal trainer vi darà 2600 dollari

Un personal trainer americano è pronto a dare 2600 dollari a chi si sottoponga a una dieta vegana per un mese intero. Jason Hughes, fondatore della piattaforma online dedicata alla dieta vegana veganliftz.com, lancia una provocazione per tentare di “educare le persone a uno stile di alimentazione totalmente vegetale e provare a sfatare le false credenze sulla dieta vegana”.

Così chiede ai cittadini americani degli stati di Mississippi, Iowa, Nebraska, Texas e Indiana (quelli dove si consuma più carne in tutti gli Stati Uniti) di uscire allo scoperto e di mettersi alla prova. Più sono carnivori, meglio è. “Cerchiamo persone che nell’ultimo anno abbiamo avuto una dieta ricca di carne”, spiega Hughes, “uomini e donne con un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, in perfetta fisiologia: senza cioè problemi di salute, in particolar modo senza diabete, obesità o ipertiroidismo”.

Tra tutte le candidature pervenute, il team del personal trainer sceglierà i soggetti ideali, e a loro consegnerà un piano alimentare totalmente vegano. Il cambiamento di dieta verrà poi seguito in ogni sua fase, e documentato con foto e controlli sanitari. I soggetti che si sottoporranno al trattamento “veg” verranno poi ricompensati con 2600 dollari: 250 dollari all’inizio del programma, il resto alla fine del mese.

[Fonte: Il Fatto Quotidiano]