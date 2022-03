Dieta vegetariana: Francesca Michielin ci prova per essere più “green”

di Valentina Dirindin 12 Marzo 2022

Francesca Michielin (avete presente? Prima bambina prodigio a X Factor e poi giovane donna a Sanremo?) sta provando a scegliere una dieta vegetariana. Il motivo – spiega – è legato all’impatto sull’ambiente: la sua scelta di rinunciare il più possibile alla carne è legata alla volontà di essere più “green”. E più coerente con il messaggio che in queste settimane la cantante, in veste di intervistatrice televisiva, sta lanciando su Sky Nature, dove va in onda il documentario “Effetto terra”.



Nel raccontare il lavoro fatto con Sky per registrare le puntate della trasmissione (che vengono trasmesse ogni venerdì sera a partire dalle 21.15) Francesca Michielin ha parlato a Radio Deejay (dove è di casa, essendo in primis una cantante), ammettendo di stare provando con tutte le sue forze a essere vegetariana, per diminuire il suo impatto sull’ambiente. Il tema della trasmissione, infatti, è proprio quello di affrontare le piccole scelte quotidiane che possono dare un contributo all’ambiente: mangiare meno carne (o mangiarne di migliore, diciamo noi, scegliendo quella proveniente da piccoli ambienti selezionati e non da quelli intensivi) può effettivamente essere d’aiuto. “Quando cerchi di mangiare più vegetale, pensi di spendere di più”, ha detto Michielin durante l’intervista radiofonica. “In realtà le verdure e i legumi non costano molto e puoi fare un sacco di ricette”.