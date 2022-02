Dieta: Victoria Beckham mangia da 25 anni la stessa identica cosa

di Valentina Dirindin 5 Febbraio 2022

Non c’è mai da stupirsi quando si parla di diete delle star, e d’altronde Victoria Beckham ha spesso fatto parlare di sé per il suo fisico molto più che asciutto: quale sia il segreto della sua perenne taglia XS è lei stessa a rivelarlo, svelando che da venticinque anni mangia sempre e soltanto un’unica cosa.

Pranzo e cena, cena e pranzo, il piatto che consuma Victoria Beckham è il pesce grigliato e verdura al vapore. Yum. Cioè, che poi non è nemmeno una ricetta orrenda, ma ci si stancherebbe anche della pizza, se la si mangiasse per tutta la vita.

Di più: l’ex Spice Girls racconta cosa le è successo l’unica volta che ha sgarrato, assaggiando il piatto del marito. E niente, una gioia che manco la maternità. “L’unica volta che ho potuto condividere qualcosa con lei dal mio piatto è stato quando aspettava Harper ed è stato strabiliante, una delle serate più belle della mia vita. Non ricordo francamente cosa le ho fatto assaggiare, ma so per certo che dopo lei non lo ha mai più toccato”, racconta David Beckham. E chissà che sarà mai stato, per causare la più bella serata della sua vita.

Anche Gordon Ramsay, amico della coppia, ha raccontato di non aver mai conosciuto nella vita qualcuno di disciplinato come Victoria in fatto di dieta. Però, se uno sgarro significa così tanta gioia – e lo immaginiamo, quando si passa una vita a pesce e verdure – suggeriamo umilmente alla signora Beckham di lasciarsi andare un po’ più spesso.