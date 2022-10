Dietrich Mateschitz è morto: addio al fondatore della Red Bull

di Manuela 24 Ottobre 2022

Un lutto ha colpito il mondo della Formula 1: è morto Dietrich Mateschitz, lo storico fondatore della Red Bull e proprietario dell’omonimo team della F1. Mateschitz si è spento all’età di 78 anni.

Mateschitz era nato a Sankt Marein im Murtzal, in Austria nel 1944. Di famiglia croata, aveva iniziato a lavorare nel marketing. Questo almeno fino a quando non aveva scoperto un energy drink dal quale sarebbe poi nata la Red Bull, la sua creazione più nota. Infatti, proprio nel 1984, decise di fondare l’azienda di energy drink Red Bull, insieme al suo socio thailandese Chaleo Yoovidhya.

Si arriva così nel 2004 quando rileva la Jaguar Racing, una scuderia di Formula 1 e la ribattezza come Red Bull Racing. Non contento, nel 2005 ha rilevato anche la scuderia italiana Minardi, chiamandola poi Scuderia Toro Rosso e creando una sorta di squadra satellite di supporto a quella ufficiale della Red Bull.

A proposito di Forumula 1, dal 2010 al 2013 la Red Bull è riuscita a vincere i mondiali costruttori e i mondiali piloti grazie al tedesco Sebastian Vettel. Stessa cosa è successa nel 2021 e nel 2022, quando a vincere il mondiale piloti è stato Max Verstappen.

56esima persona più ricca nel mondo nel 2021 secondo Forbes, Mateschitz, per promuovere la Red Bull, aveva scelto di sponsorizzare tramite questa bevanda energetica molti sport estremi. In aggiunta, nel 2005-2006 aveva acquistato le squadre di calcio dell’Austria Salisburgo e dei MetroStars, mentre nel 2009 aveva fondato in Germania il club RB Leipzig.

