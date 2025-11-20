DiPizza racconta le pizzerie imperdibili delle Marche con un libro inedito

Guai a chiamarla classifica. La bandierina tutta tonda di DiPizza si alza per la prima volta nelle Marche: come di consueto, l’obiettivo del format itinerante creato da Garage Pizza col supporto di Dissapore è quello di selezionare le 20 migliori insegne del posto.

Guai a chiamarla classifica, dicevamo: DiPizza è nato con l’ambizione di restituire una fotografia quanto più nitida dello stato-pizza di una determinata regione o città, così da raccontare le diverse declinazioni del lievitato discoidale per antonomasia e premiando le realtà che lo rendono un’eccellenza. Con qualche novità, a questo giro.

Le migliori pizzerie e il lancio del libro

La prima volta nelle Marche porta con sé inaspettate novità – una su tutte. Il calendario indica il 24 di novembre, lunedì prossimo; e il programma parla di premiazione, degustazione e presentazione del primo volume dedicato al format, intitolato Cronache DiPizza – Le Marche in 20 Pizzerie. Potete partecipare iscrivendovi attraverso eventbrite.

Il contenuto segue la stessa passione e obiettivo del format originale – raccontare un territorio attraverso le pizzerie che ne valorizzano le eccellenze gastronomiche. Ogni insegna avrà una pagina dedicata, con la pizza che meglio la rappresenta, arricchita da curiosità, leggende e ricette tipiche locali.

Ma torniamo alle cosiddette norme operative: orologi sincronizzati sulle ore 19 di lunedì 24 novembre, dicevamo, per l’appuntamento con l’incursione di DiPizza per le Marche raccontato negli spazi della pizzeria Avalon di Ancona (civico numero 13 di via Sacco e Vanzetti). E badate bene: per questa edizione la kermesse sarà aperta al pubblico, con i partecipanti che, oltre a gustare le pizze dei pizzaioli premiati, riceveranno una shopper targata Garage Pizza e una copia del libro di cui sopra.

Un ultima manciata di parole per spiegare come funziona la selezione: nei mesi precedenti alla cerimonia di premiazione i colleghi di Garage Pizza, sotto la direzione di Antonio Fucito, sono stati impegnati nel prendere in esame le pizzerie della zona di riferimento con tanto di carta, penna, faccia e firma.

La selezione finale esclude le catene, ed è stata redatta grazie al supporto di un gruppo di partner che hanno sposato appieno lo spirito dell’iniziativa: Molini Pivetti, Bob Robotics, Solania, Fior D’Agerola, Emme Distribuzione, Lactosolution e We Are Factory, che veste la casacca del partner tecnico.