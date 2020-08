Discoteche chiuse, Attilio Fontana: “sia consentita la vendita di cibo e bevande”

Di ieri la decisione del governo che (ri)chiudere la discoteche per mettere un freno alla ricrescita dei contagi da Coronavirus in Italia, ma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, propone di consentire la vendita di cibo e bevande.

“Il Governo ha deciso di chiudere discoteche e luoghi di svago – scrive su Facebook Fontana – In sede di confronto, ho chiesto al Governo di consentire agli esercizi commerciali coinvolti il mantenimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come già previsto per bar e ristoranti, prevedendo una misura di sostegno economico per il settore. Il Governo si è impegnato a provvedere nel decreto di conversione, vigileremo che rispettino gli impegni”.

Nel frattempo, il bollettino di ieri parla di +479 contagi in tutta Italia, per un totale di 13.561 attualmente positivi; + 4 i deceduti e +146 i guariti.