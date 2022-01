Disney, le case di pan di zenzero vengono date in pasto alle api

di Luca Venturino 14 Gennaio 2022

Ogni anno, Disney World decora alcuni dei suoi hotel più lussuosi con delle enormi case di pan di zenzero, realizzate a mano da artisti specializzati. Normalmente le opere poi spariscono al passare delle festività natalizie, e così in molti si sono sempre chiesti che fine facessero: dopotutto, è irragionevole pensare che qualcuno potesse mangiare tutto quel pan di zenzero, ma buttarle via sarebbe stato uno spreco.

Ebbene, qualcuno disposto a mangiarle in realtà c’è: si tratta di alcune colonie di api della Florida, che banchettano felici con la glassa e lo zucchero. E le tavole di legno che aiutano a dare una forma alla struttura, invece, vengono lavate con attenzione e poi riutilizzate l’anno successivo, quando Babbo Natale torna a fare capolino. Il segreto è stato svelato dalla stessa Disney attraverso un breve video pubblicato sul loro canale ufficiale di TikTok, che mostra decoratori e pasticceri al lavoro per smantellare le case di pan di zenzero e le api che ci danno dentro con gli avanzi. “Questo aiuta la popolazione di api in declino, mantenendole ben nutrite durante i mesi invernali, quando le fonti di cibo sono più difficili da trovare” spiega il sous chef Rheanna di Disney World, commentando il video in questione.