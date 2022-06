Disney World: stop all’uso del burro di arachidi nel parco a causa di un rischio Salmonella

di Manuela 1 Giugno 2022

Pare che Disney World abbia dovuto temporaneamente bloccare l’uso del burro di arachidi all’interno del parco: tutta colpa di una possibile contaminazione con Salmonella.

In realtà negli USA è in corso un vasto richiamo di burro di arachidi. Uno dei più grandi produttori, il burro di arachidi di Jif, ha registrato un’epidemia di Salmonella all’interno di uno dei loro laboratori. Per questo motivo, tutti coloro che usano questo burro di arachidi hanno dovuto rimuoverlo dai negozi.

E Disney World ha dovuto fare lo stesso: per proteggere il parco e i visitatori, ha vietato momentaneamente l’uso di questo burro di arachidi come ingrediente nei parchi che ne fanno uso.

A dire il vero non si sa con certezza se il burro di arachidi usato a Disney World sia davvero quello coinvolto nei richiami, ma il parco vuole essere sicuro al 100% che nessuno si ammali. Quindi, in un eccesso di cautela, hanno tolto dai menu e dai negozi tutti i prodotti e i piatti a base di burro d’arachidi.

Sempre negli Stati Uniti, oltre al richiamo del burro d’arachidi Jif, assistiamo anche al richiamo di fragole biologiche vendute in supermercati come ALDI e Walmart contaminate da epatite A (sono 17 i casi di epatite A registrati negli USA a seguito del consumo di queste fragole contaminate, mentre in Canada i casi al momento sono 10).