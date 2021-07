Dissapore cambia forma, per restare lo stesso

L'immagine, il layout e le funzioni di Dissapore si aggiornano per far sì che restiamo gli stessi di sempre, nel 2021.

di Chiara Cavalleris 23 Luglio 2021

Una grafica essenziale, un layout più pratico, ma tante nuove funzioni d’uso: Dissapore cambia d’abito, per restare lo stesso. Rimaniamo gialloneri e accanitamente onesti, come piace a voi.

Continueremo a raccontarvi ogni giorno la gastronomia a tutto tondo, sperando di essere ancora una volta il vostro sito di riferimento: quello senza argomenti tabù o remore alle critiche, che dall’attualità scottante al ristorante da provare (o forse no), dai trend di nicchia alle più esegetiche analisi sullo scaffale del supermercato parla schiettamente ai lettori, per i lettori.

E faremo molto di più. Perché la redazione di Dissapore si è allargata, così come i suoi contenuti. Contiamo di essere presto la vostra guida ai ristoranti; più pratica (e di certo economica) dei formati cartacei, più affidabile di una qualunque lista potreste trovare su internet e divisa per città in modo che abbiate, a portata di smartphone, la vostra sezione di riferimento sempre aggiornata.

Consultando le nostre mappe (Gourmap!), mai così interattive, saprete di poter contare sul lavoro dei redattori di Dissapore. Potrete navigare tra le nostre recensioni agilmente, confrontandovi con le nostre riflessioni o trovando, a colpo d’occhio, le informazioni utili.

Cucinare con noi ora è molto più comodo (date un’occhiata alle ricette), così come navigare nell’enorme, composito e affascinante mondo del cibo attraverso Dissapore, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Continuate a leggerci per scoprire tutte le novità.