Dissapore premia le migliori pasticcerie di Napoli, e siete invitati all’evento

In poche città al mondo la pasticceria è una cosa sentita come a Napoli: tra monumenti dell’arte dolciaria internazionale come babà e sfogliatelle, a una nuova scena moderna dall’altissimo livello tecnico, non potevamo non dedicare uno dei nostri eventi alla scena della pasticceria partenopea.

Così, dopo il successo dei primi due appuntamenti, che hanno toccato la Calabria e il Veneto, è venuto il momento di dedicare a Napoli una delle nostre mappe dove raccontiamo il meglio della pasticceria locale, e siete invitati a partecipare all’evento in cui scopriremo le 16 migliori pasticcerie della città.

Quali saranno le migliori pasticcerie di Napoli?

L’obiettivo di questo progetto è raccontare la pasticceria italiana in modo autentico e completo, mettendo in luce sia le eccellenze consolidate che i talenti emergenti: questa selezione è stata curata attraverso un’attenta analisi condotta come sempre in incognito. Ormai lo sapete: la nostra selezione non vuole essere una classifica, bensì un “best of”, una mappa che valorizzi la produzione artigianale, sia tradizionale che contemporanea.

Si tratta di un approccio editoriale trasparente e meritocratico, pensato per raccontare la pasticceria con l’obiettivo di mettere in luce le eccellenze che esprimono autenticamente il territorio e le sue tipicità. L’appuntamento con “Le Migliori Pasticcerie di Napoli” è fissato per il 12 novembre alle ore 17:00: ci troveremo presso il Luminist Cafè Bistrot, situato in Via Toledo 177, a Napoli.

Il programma della serata prevederà un momento di networking professionale, un’occasione di incontro conviviale e stimolante tra maestri pasticceri, operatori del settore, stampa e appassionati. Non mancherà lo spazio per gli assaggi. Ci sarà una degustazione esclusiva, che sarà un percorso tra i dolci premiati, offrendo l’opportunità per assaporare creazioni artigianali uniche, realizzate dai protagonisti della serata. L’evento culminerà con la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti alle pasticcerie selezionate. Non mancheranno interviste e storytelling curati dalla redazione di Dissapore.

L’ingresso a questo appuntamento è gratuito, ma la partecipazione richiede la registrazione obbligatoria: è possibile prenotare subito il proprio accesso alla serata.