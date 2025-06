Dissapore premia le pasticcerie calabresi, e siete invitati all’evento

Non una classifica, ma un best of delle pasticcerie della Calabria, tra grandi classici e golosità contemporanee: ve ne renderemo conto il 3 luglio. Ecco come partecipare all'evento.

Esplorare la Calabria non ci è servito solo per trovare i migliori espressioni per la nostra classifica delle migliori gelaterie d’Italia, ma è stata anche l’occasione per lavorare su un nuovo progetto che non vediamo l’ora di condividere con voi: quello sulle migliori pasticcerie.

Una selezione fatta di studio, chilometri, confronto e visite rigorosamente anonime, per offrire un racconto autentico di una scena, come quella calabrese, dall’identità inconfondibile.

Le dieci migliori pasticcerie della Calabria

Il prossimo 3 luglio scoprirete le dieci pasticcerie dieci che ci hanno più ammaliati, in una selezione in cui grandi nomi convivono con realtà emergenti, tra grandi maestri che preservano con rigore le grandi tradizioni locali, e la voglia di modernità delle nuove generazioni.

Ci sarà la storica pasticceria secca, grandi lievitati, torroni, gelati e granite: una mappa irresistibile, che renderà ancora più golosa l’esplorazione di questa regione, e non una classifica, ma un best of della produzione classica e contemporanea, espressione del territorio e delle sue tipicità.

Unitevi a noi al Mood Sea Stage, sul lungomare di Falerna Marina, in provincia di Catanzaro, in un evento che riunirà maestri pasticceri, operatori del settore, stampa e appassionati, e dove ovviamente, non mancherà occasione per una degustazione dei dolci premiati, per assaporare creazioni artigianali uniche, realizzate dai protagonisti della serata.

Durante la cerimonia, ai premiati verranno consegnati riconoscimenti ufficiali, con interviste e storytelling a cura della redazione di Dissapore.

La premiazione delle migliori pasticcerie della Calabria darà quindi il via a una serie di eventi in giro per l’Italia, che fornirà un racconto approfondito e completo sulle golosità delle varie che vi sveleremo man mano.

L’ingresso è gratuito, e la registrazione obbligatoria: potete prenotare il vostro ingresso.