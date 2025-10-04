Dissapore premia le pasticcerie di Venezia e provincia, e siete invitati all’evento

Non una classifica, ma un best of delle pasticcerie della Serenissima, tra talenti emergenti e realtà storiche, che vi sveleremo l'8 ottobre. Ecco come partecipare all'evento.

Ve l’avevamo promesso: l’evento di presentazione dello scorso luglio della nostra selezione delle migliori pasticcerie calabresi sarebbe stato il primo di molti, e ora tutto è pronto per un nuovo appuntamento.

Stavolta siete invitati alla scoperta delle migliori pasticcerie di Venezia: un tour tra calli e canali, in cui scopriremo il meglio della grande, storica biscotteria secca veneziana, tra zaeti, bussolà e pevarini, e qualche tocco di modernità in una scena che resta fieramente tradizionale.

Come sempre, si tratta di una selezione fatta di studio, chilometri, confronto e visite rigorosamente anonime, per darvi un racconto il più autentico possibile di una scena identitaria come quella della Serenissima.

Quali saranno le migliori pasticcerie di Venezia?

L’appuntamento con “Le Migliori Pasticcerie di Venezia e provincia” è per mercoledì 8 ottobre, dalle 18:30 alle 20:00 e ci troveremo presso la Pasticceria Bido, situata in Piazza Erminio Ferretto a Venezia.

La selezione dei vincitori è stata curata grazie a un’attenta analisi condotta in incognito e, come sempre, la nostra selezione non vuole essere una classifica, bensì un “best of”, una mappa che valorizzi la produzione artigianale, sia tradizionale che contemporanea.

L’obiettivo è mettere in luce le eccellenze che esprimono autenticamente il territorio e le sue tipicità, dando risalto sia ai talenti emergenti che alle realtà consolidate.

Il programma della serata prevede il networking professionale, un’occasione di incontro conviviale tra maestri pasticceri, operatori del settore e stampa. Non mancherà ovviamente lo spazio per gli assaggi, in una degustazione esclusiva che sarà un percorso sensoriale tra le creazioni uniche realizzate dai protagonisti premiati.

L’evento culminerà con la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti, accompagnata da interviste e storytelling curati dalla redazione di Dissapore. L’ingresso a questo appuntamento è gratuito, ma la partecipazione richiede la registrazione obbligatoria: potete prenotare il vostro ingresso.