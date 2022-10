Distillerie Berta, la Fondazione SoloPerGian annuncia il nuovo corso dedicato alla valorizzazione del territorio

di Luca Venturino 4 Ottobre 2022

Il nuovo ciclo di lezioni del corso della Fondazione SoloPerGian delle Distillerie Berta prenderà il via giovedì 13 ottobre: interamente dedicato alle strategie e alle tecniche di comunicazione e marketing nel contesto della valorizzazione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche, il corso è composto da un programma didattico di 32 ore complessive suddivise in quattro incontri che si terranno nel comodo spazio online di Microsoft Teams, con l’eccezione di una delle date che sarà invece svolta in presenza (pur non contando ai fini del monte ore).

Attenzione, però: il 13 è ormai dietro l’angolo, le iscrizioni scadono tra meno di una settimana, lunedì 10 ottobre e i posti a disposizione sono davvero pochi – appena venti, riservati per persone di età inferiore ai quarant’anni e attualmente disoccupate. A salire in cattedra saranno il professor Carlo Galimberti, ordinario di Psicologia sociale della Comunicazione della Cattolica e il professor Vincenzo Russo, associato di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing dello IULM, cui si affiancheranno alcune personalità di spicco della comunicazione e dell’enogastronomia italiana, ossia Roberta Campanini, Business Development Specialist Lavazza; Vitaliano Maccario, comproprietario Pico Maccario e Monica Pianosi, Founder Le Strade.

È importante notare, per di più, che di fatto il corso è stato concepito con in mente un preciso risvolto pratico: al termine delle lezioni, infatti, gli alunni saranno chiamati a presentare un progetto atto a dimostrare quanto è stato appreso nel corso del mese; e i migliori due verranno infine premiati con una borsa di studio a copertura totale per un Master o un Corso di formazione della Cattolica o della IULM.