Distinti Salumi 2026 a Cagli: dal 22 al 22 maggio va in scena la norcineria che resiste

La città di Cagli si prepara nuovamente a trasformarsi nel più prestigioso palcoscenico a cielo aperto per celebrare un’arte antica quanto l’uomo: la norcineria. Dal 22 al 24 maggio 2026, il suo centro storico torna a ospitare Distinti Salumi, una manifestazione che non è solo una festa per i golosi, ma un vero e proprio atto di resistenza culturale in difesa della biodiversità e del saper fare artigiano.

L’evento, nato dalla sinergia tra la Città di Cagli, Slow Food Italia e Slow Food Marche, si propone di raccontare la storia di chi sceglie ancora di allevare con lentezza e produrre senza l’ausilio di processi industriali.

L’evento, gli appuntamenti e le cene

Il viaggio sensoriale inizia ben prima dell’apertura ufficiale del mercato, con una serie di cene di anteprima che coinvolgono le osterie del territorio l’8 e il 22 maggio: questi appuntamenti sono pensati per dare voce agli osti e ai ristoratori, figure fondamentali che fungono da ponte tra il produttore e il consumatore finale, promuovendo carni di razze autoctone spesso dimenticate. Una di queste serate speciali si svolge presso il ristorante La Ginestra, nella suggestiva Gola del Furlo, dove lo chef Michele Renga propone un percorso che spazia dai salami d’asino e di cinghiale fino a piatti complessi come il semibrado di maiale in doppia cottura. Anche nel cuore di Cagli, il ristorante La Gioconda partecipa a questo preludio gastronomico, mettendo in tavola le eccellenze del pascolo brado e i frutti dei boschi circostanti.

Saranno oltre sessanta gli espositori provenienti da ogni angolo d’Italia che porteranno le loro creazioni tra le vie del centro, offrendo ai visitatori l’opportunità di incontrare i grandi interpreti della norcineria nazionale. Passeggiando tra i banchi, si scopriranno prodotti rari e protetti dai Presìdi Slow Food, come il violino di capra della Valchiavenna o il maiale nero di Parma, simboli di un’agricoltura che rispetta l’etologia dell’animale e l’ambiente.

L’evento dedica ampio spazio agli approfondimenti nei tre Cortili del Sale, dove sedi storiche come il Palazzo dell’Episcopio aprono i loro portoni per ospitare degustazioni guidate, abbinando i salumi ai vini d’eccellenza delle Marche. Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, i Laboratori del Gusto offrono l’occasione di apprendere le tecniche di lavorazione direttamente dagli esperti, scoprendo ad esempio perché un salume naturale, fatto solo con carne, sale e spezie, rappresenti una scelta migliore non solo per il gusto ma anche per la salute.

Distinti Salumi 2026 sceglie però di andare anche oltre la tavola, introducendo un articolato programma di conferenze per riflettere sulle sfide di un settore in continua trasformazione. Nel Teatro Comunale e nelle sale di Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli, ricercatori, allevatori e istituzioni si confronteranno su temi urgenti come il benessere animale e la tutela delle aree montane, e si parlerà del paradosso delle misure specchio europee, che rischiano di penalizzare le filiere virtuose a favore di importazioni meno controllate, e dell’avanzata della peste suina africana che minaccia interi sistemi territoriali.

L’iniziativa diventa così un invito alla consapevolezza: imparare a leggere un’etichetta diventa un gesto politico, attraverso cui si scopre che i nitriti e i nitrati non sono indispensabili nei salumi crudi stagionati e che la qualità nutrizionale di ciò che mangiamo dipende strettamente da come l’animale è stato nutrito e dal territorio in cui ha vissuto, raccontando storie di resistenza, come quelle dei produttori che combattono contro l’omologazione industriale, ricordandoci che la variabilità sensoriale di un salume artigianale è la più pura espressione della biodiversità. La manifestazione vuole trasmettere la consapevolezza che sostenere questi artigiani significa preservare un patrimonio genetico e culturale che altrimenti rischierebbe di scomparire per sempre sotto il peso della standardizzazione intensiva.