Dl ristori, in arrivo contributi anche per gli ittiturismi

Una novità che farà sorridere i pescatori che gestiscono ristoranti, i cosiddetti ittiturismi, che potranno beneficiare dei contributi derivanti dal Fondo ristorazione a sostegno del mondo horeca e della filiera agroalimentare Decreto Ristori Quater.

E così arriva l’ok del governo per poter elargire contributi a fondo perduto anche ai pescatori-ristoratori, i quali potranno accedere al bonus per acquistare prodotti 100% Made in Italy.

L’annuncio arriva dall’Alleanza della Cooperativa Pesca, da tempo in prima linea per il riconoscimento di un ristoro anche ai pescatori che lavorano nel mondo della ristorazione.

“E’ stato finalmente risolto questo problema grazie a quanto previsto nel Dl Ristori 4”, commenta l’Alleanza, nel ringraziare il governo per l’attenzione dimostrata alla pesca, “un settore duramente colpito dalla pandemia, ma che non ha mai mancato di far arrivare sulle tavole prodotti ittici nazionali, pescati e allevati”

FONTE: ANSA