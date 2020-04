Dolci: Disney regala ai fan la ricetta del gelato servito a Disneyland

In questa strana Pasquetta potete consolarvi con la ricetta del gelato più famoso di Disneyland, il Dole Whip, di cui la Disney ha deciso di svelare pubblicamente i segreti. Un modo per stare vicino a tutti quelli che, magari, per queste vacanze avevano in mente di fare un giro al parco dei divertimenti.

Così, la mamma di Topolino & Co ha deciso di condividere con il mondo la ricetta del “Dole Whip”, il celebre gelato a pressione che si mangia nei suoi parchi, e si scoperto che è piuttosto semplice da fare. La ricetta richiede infatti solo tre ingredienti: gelato alla vaniglia, succo d’ananas e pezzi di ananas congelati.

Si infila tutto nel frullatore e si trita fino a quando il composto non è ben amalgamato. Poi si mette tutto quanto in una sac a poche (prima che si sciolga) con la punta a stella, e si procede a strizzare il gelato per dargli la sua classica forma (tanto per intenderci, è quella dei gelati di McDonald’s, o della panna montata delle gelaterie di una volta).

Disney Parks ha rilasciato la ricetta Dole Whip pochi giorni dopo aver rivelato come realizzare i suoi famosi churros con soli otto ingredienti: uova, burro, sale, cannella, farina, zucchero, acqua e olio vegetale.

[Fonte: Insider | Immagine: Wikipedia]