Dolianova, lavoratori in nero e sporcizia: chiuso ristorante

di Luca Venturino 13 Maggio 2022

Gli agenti dei Carabinieri delle stazioni locali si sono coordinati con i colleghi dei reparti Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro per eseguire una serie di controlli in alcuni ristoranti e bar nel territorio del comune di Dolianova, nel sud della Sardegna. Nello specifico, le ispezioni delle forze dell’ordine hanno fatto emergere la presenza di numerosi lavoratori in nero e condizioni igienico sanitarie scadenti in un ristorante.

Più precisamente, gli agenti hanno prima notato le numerose violazioni delle norme attinente l’igiene e la pulizia del locale, sottolineando anche il mancato rispetto delle norme previste dal manuale Haccp ed elevando pertanto sanzioni al titolare per un totale complessivo di tremila euro. L’ispezione, tuttavia, è proseguita con i controlli sui dipendenti lì presenti, ed è stato così scoperto che ben sette sugli otto collaboratori identificati erano del tutto privi di un regolare contratto di lavoro e che, di fatto, non risultavano essere mai stati assunti.

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno dunque ordinato la sospensione dell’attività, che rimarrà chiusa fino a quando i lavoratori non saranno messi in regola e le condizioni igieniche saranno giudicate come accettabili. Al titolare, inoltre, è stata elevata un’altra serie di multe che hanno fatto lievitare il totale fino a 30 mila euro.