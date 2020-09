Dom Pérignon e la bottiglia Ninja Edition: lo champagne strizza l’occhio ai gamer

Lo champagne francese strizza l’occhio al mondo dei gamer con la bottiglia Ninja Edition di Dom Pérignon. Sì, perché (per chi non conoscesse) Ninja è probabilmente il più seguito streamer di videogiochi al mondo.

L’annuncio è arrivato in maniera un po’ “misteriosa”: Ninja ha infatti pubblicato una foto su Twitter di una bottiglia di Dom Pérignon personalizzata Ninja Edition.

Today is a day for celebration 🍾 pic.twitter.com/LHN0LfGRMN — Ninja (@Ninja) September 7, 2020

Ad accompagnare la foto una breve didascalia, che rende il tutto ancora più criptico: “Oggi è un giorno di festa”. Ancora però non è chiaro a quale festa si riferisca il popolare streamer americano. Che si tratti di qualche contratto per un progetto cinematografico ad Hollywood, come insistono i rumor in questi ultimi giorni?

Diversi sono i misteri che aleggiano attorno alla figura di Ninja in questi mesi, dopo un’estate che lo ha visto molto lontano dai riflettori, complice anche la chiusura di Mixer, piattaforma per lo streaming di Microsoft.

