Dominatrice di cibo: esiste davvero una tizia che applica il sado maso al food?

Gira sul web da qualche giorno il video di una dominatrice di cibo, che applica le tecniche del sado maso al food. Sculaccia gli avocado, sbatte le uova, fa scoppiare le angurie avvolgendole con gli elastici (chi non ci ha provato, almeno una volta nella vita?).

Tutto per il godimento di chi la guarda far del male al cibo. Tutto, fuorché far del male alla carne – spiega nel video che gira online – perché gli animali non possono dare il consenso a certe pratiche (principio fondamentale di chi si dà al sado maso), mentre i vegetali né lo negano né lo danno. Motivo per cui Eden, la regina del BSDM Food Porn, si professa vegana.

Simpatico, interessante, strampalato. E divertente. Mica per caso, infatti, il video si trova sulla pagina di Comedy Central. E qui, qualche dubbio forse doveva venire ai diversi siti nazionale e internazionali che hanno ripreso la notizia come vera. Forse vi dispiacerà, ma la verità è che non esiste un filone porno incentrato sul food (almeno, non questo filone porno incentrato sul food).

Il video che avete visto fa infatti parte della serie di video social “Mini Moks”, firmata da Comedy Central: una serie di sketch divertenti che raccontano storie più o meno assurde, alcune vere, altre solo verosimili. Nella seconda categoria potrebbe forse rientrare la storia di Eden, che in realtà non è una dominatrice di cibo ma, più semplicemente una bella e innocente attrice newyorkese di origine coreana, di nome Estelle Lee. È lei stessa, nella sua biografia sul suo sito, a raccontare di quando ha interpretato il personaggio per la serie Mini Mocks, divertendosi un sacco.

Scusate, ma davvero avete creduto che sculacciare gli avocado potesse essere sexy? Voi sì che avete un rapporto strano con il cibo, fatevelo dire…