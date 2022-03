Domino’s Pizza: cambio ai vertici, il nuovo CEO è Russell Weiner

di Manuela 8 Marzo 2022

Cambio della guardia ai vertici di Domino’s Pizza: il nuovo CEO sarà Russell Weiner. Il CEO attuale, Ritch Allison, il 30 aprile prossimo andrà in pensione, lasciando così la guida della catena americana di pizzerie a Russell Weiner, al momento COO e presidente di Domino.

In realtà dal 1 maggio Russell Weiner sarà ufficialmente il nuovo CEO di Domino’s Pizza, ma Ritch Allison continuerà a rimanere in azienda nelle vesti di consulente fino al 15 luglio. A partire da quella data, poi, andrà davvero in pensione. Inoltre fino almeno al 26 aprile continuerà a far parte del consiglio di amministrazione: in quella data si terrà l’assemblea annuale degli azionisti.

Ritch Allison era il CEO di Domino’s Pizza sin dal luglio 2018. Winner, in realtà, fa parte dell’azienda sin dal 2008. Ma i cambi in dirigenza non sono certo finiti qui: l’azienda ha annunciato ufficialmente che il nuovo CFO sarà Sandeep Reddy. Anche lui prenderà servizio in tali vesti a partire dal 1 aprile: fino ad allora continuerà a lavorare come CFO di Six Flags (ha annunciato che si dimetterà da questa azienda a partire dal 27 marzo).

Ritch Allison ha spiegato che lavorare in Domino’s per più di dieci anni, compresi gli ultimi quattro da CEO, è stato un privilegio. Durante questi anni l’azienda e i franchise annessi sono cresciuti notevolmente. Si dichiara poi grato di aver collaborato con Domino’s e i suoi franchise, inclusi gli sotre manager e i membri del team.