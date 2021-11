Domino’s Pizza: Don Meij, a capo dell’azienda, si compra una villa da 21 milioni di dollari

di Valentina Dirindin 14 Novembre 2021

Don Meij, a capo di Domino’s Pizza, si è appena comprato una villa “smart” a Bel Air, per la modica cifra di quasi 21 milioni di dollari. 20,9, in realtà, se vogliamo essere precisi, visto che non stiamo parlando di bruscolini. Si tratta di una tenuta costruita nel 2015 e composta da otto camere da letto e 15 bagni, realizzata in stile italiano.

All’ingresso, attraversando le doppie porte, ci si trova di fronte a un imponente foyer completo di pietra decorata e finiture in legno che conduce all’ampio soggiorno formale, alla sala da pranzo e all’ufficio rivestito in legno. Tutte e tre le camere sono dotate di terrazze esterne con vista. Una villa non solo di lusso, ma anche ipertecnologica, attrezzata in maniera intelligente con le migliori e più moderne attrezzature di domotica.

La camera da letto principale con bagno privato è descritta come “simile a un resort” e ha un balcone con vista sulla città. Ovviamente, la villa è attrezzata con un’enorme piscina coperta e un centro benessere con decorazioni in vetro colorato, un home theater, una sala biliardo e una cantina di vini con climatizzazione. Ah, non può mancare un garage sotterraneo capace di contenere diverse auto: d’altronde, se hai una villa da 21 milioni di dollari, vuoi mica cercare parcheggio come una persona qualunque, magari davanti a un locale di Domino’s?