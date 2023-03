Domino’s Pizza, l’ex CEO ha speso 4 mila dollari in pizza in un solo anno

L'ex CEO di Domino's Pizza amava il suo lavoro: in un solo anno è arrivato a spendere quasi 4 mila dollari in pizza.

di Luca Venturino 14 Marzo 2023

Evidentemente Ritch Allison, ex CEO di Domino’s Pizza, ha preso troppo sul serio l’espressione “fare della propria passione un lavoro”. Insomma, come già vi abbiamo lasciato intendere il signor Allison occupava una poltrona di tutto rispetto nell’organizzazione dell’azienda a stelle e strisce, ma forse quello che – almeno fino a questo momento – era nascosto all’opinione pubblica è il fatto che il nostro protagonista è anche un gran goloso. Di pizza, a essere più precisi: l’ex CEO è infatti stato risarcito per una spesa personale di quasi 4 mila dollari in pizza. Lo ripetiamo, che magari vi siete persi la parola chiave: spesa personale. 4 mila dollari. Pizza.

“Cosa vuoi fare da grande?” “Pizza”

Ci piacerebbe contattare i giudici del Guinness World Record per apprendere se si tratta di una qualche forma di primato. Vogliamo dire, la pizza è tutto sommato un piatto relativamente economico (specialmente quella di Domino’s): a meno che non abbia mentito e poi regolarmente ordinato da Crazy Pizza di Flavio Briatore la conclusione che viene naturale trarre è che il signor Allison abbia ingurgitato quantità mostruose di pizza. Gliela passiamo, ‘sta cittadinanza onoraria italiana?

La prova è sotto gli occhi di tutti, e i numeri parlano chiaro: tra i documenti aziendali di Domino’s c’è anche il cosiddetto “executive compensation“, ossia un rimborso per le spese personali riservati ai piani alti della catena di fast food. Tra le voci più comuni troviamo spese come l’utilizzo del jet privato dell’azienda, i premi per i membri del team e le indennità per il costo della vita. Ecco, proprio quest’ultima è la categoria in cui il nostro protagonista ha brillato di più, con un compenso di 3.919 dollari per soli acquisti di pizza nel 2021.

Quel che è ancora più notevole è che non si tratta nemmeno del “punteggio più alto” raggiunto da Allison. Durante l’anno precedente – il 2020 della grande pandemia, per intenderci – gli acquisti di pizza del nostro ex CEO ammontavano a oltre 6 mila dollari (6.126, a essere precisi).

Tim Powell, un consulente di ristoranti di Chicago intervistato dai colleghi di Insider, non è rimasto affatto sorpreso dall’amore di Allison per la pizza. “Non credo che Domino’s Pizza volesse che il signor Allison comprasse da Pizza Hut o, peggio ancora, dicesse pubblicamente di odiare la pizza” ha spiegato, facendo riferimento anche ai compensi. In altre parole la lettura di Powell è tutto affari e poco amore: “Il capo dell’azienda deve essere anche il capo del brand”.