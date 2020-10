Don Alfonso Iaccarino diventa assessore al turismo a Sorrento

Nella nuova giunta di Sorrento compare anche un nome noto ai gourmet di tutta Italia: è quello di Don Alfonso Iaccarino, che vestirà i panni dell’assessore al turismo della celebre località campana.

Lo chef imprenditore del ristorante bistellato di Sant’ Agata sui Due Golfi è certamente tra i nomi più noti dell’alta cucina storica italiana, e con il suo ristorante e boutique hotel rappresenta un esempio di ricettività di qualità per tutto il territorio.

Sarà per questo che è stato scelto per rappresentare e guidare le decisioni istituzionali sul tema, diventando un membro della giunta comunale sorrentina. “Ho voluto al mio fianco una squadra eterogenea, sia dal punto di vista anagrafico che da quello delle esperienze professionali”, ha spiegato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola,motivando le sue decisioni, che comprendono anche altri nomi noti, come l’ambientalista Valeria Paladino, fondatrice dell’associazione MareVIvo.

“Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con gli assessori e con i consiglieri comunali eletti, per imprimere un nuovo corso nell’amministrazione della nostra città. Con le forze politiche che mi sostengono mi sono impegnato ad effettuare confronti a cadenza periodica. La composizione della giunta varata oggi, e le cui deleghe assegnerò con successivo provvedimento, sarà quindi oggetto di verifica tra un anno”.

