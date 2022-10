Donald Trump accusa l’ex presidente George HW Bush: nascondeva documenti in un ristorante cinese

Donald Trump senza freni: adesso accusa anche l'ormai defunto ex presidente George HW Bush di aver nascosto documenti governativi in un ristorante cinese.

di Manuela 15 Ottobre 2022

Donald Trump senza freni: adesso si mette ad accusare anche gli altri ex presidenti di aver trafugato documenti governativi. In particolare ha accusato l’ex presidente George HW Bush, fra l’altro deceduto nel 2018, di aver nascosto documenti in un ristorante cinese.

Tutto nasce dal fatto che, attualmente, Trump è indagato per aver conservato dei documenti del governo nella sua casa. Durante un’ispezione, gli agenti federali hanno sequestrato 48 documenti contrassegnati come classificati che si trovavano dove non dovevano stare, cioè a casa di Trump. E secondo il Dipartimento di Giustizia potrebbero essercene altri. Anche Michael Cohen, ex avvocato di Trump, ha dichiarato che l’ex presidente avrebbe conservato tali documenti per proprio tornaconto personale.

E così Trump ha pensato bene di cominciare ad accusare anche altri ex presidenti colleghi dello stesso misfatto, come se il fatto che anche altri possano aver ipoteticamente sbagliato, giustifasse anche il suo reato.

Durante una manifestazione in Arizona, Donald Trump ha cercato di difendere la sua posizione sostenendo che sia pratica comune per gli ex presidenti conservare alcuni documenti. Anzi: qualcuno li ha accatastati anche in posti non proprio sicuri.

Trump ha provato prima ad accusare Barack Obama di aver trasferito più di 33 milioni di pagine di documenti in un ex negozio di mobili di Chicago, notizia, però, già ampiamente smentita dai National Archives i quali avevano spiegato di aver sì trasportato 30 milioni di documenti non classificati a Chicago, ma non in un ex negozio, bensì in una struttura federale blindata.

Non pago, Trump se l’è poi presa anche con l’ex presidente Bush: lui avrebbe trasferito milioni e milioni di documenti in quella che una una volta era una pista da bowling annessa a un ristorante cinese. Con tanto di porte di accesso rotte.

Ovviamente Jeb Bush, figlio di George, non ha gradito e ha risposto ironicamente su Twitter che era confuso da tali affermazioni: il padre si era sempre goduto un buon pasto cinese e una sfida a bowling, quindi cosa caspita stava sostenendo Trump?