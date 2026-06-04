Dopo Cracco, tocca a Gordon Ramsay fare il testimonial per le patatine

Il cuoco pluristellato si è unito a Doritos, prestando il volto e fornendo otto ricette per le "Doritos Loaded".

Stai a vedere che alla fine aveva ragione Cracco: quando il cuoco vicentino ex giudice di MasterChef, ormai 12 anni fa, prestò il suo volto alla promozione delle patatine San Carlo, l’operazione venne accolta da una salva di pernacchie che risuonò per tutto il mondo gastronomico, e probabilmente qualche sfottò gli viene ancora dedicato.

“La cucina ha bisogno di audacia” sosteneva Cracco, brandendo una rustica, e oggi sembra fargli eco il più grande celebrity chef contemporaneo, Gordon Ramsay, che ha annunciato di aver unito le forze con Doritos per un progetto chiamato “Doritos Loaded”, in cui l’idea di quella di usare le famose tortilla chips come fondamento per creare dei pasti completi, arricchiti con proteine, salse e condimenti vari.

Doritos Loaded by Gordon Ramsay

“Trasformare uno snack che tutti conosciamo in un piatto versatile da mangiare al ristorante, ordinare a casa o preparare in cucina con gli amici”, dicono i comunicati ufficiali, e se pensate che, alla fine, ricoprendo un piatto di tortilla con salse e topping vari significhi semplicemente avere davanti un piatto di nachos, avete sicuramente ragione.

In tutto questo, Ramsay non si è limitato a metterci la faccia, ma ha creato otto ricette esclusive: una di queste, che suona decisamente piccante, sono i Doritos Loaded Hellfire Chicken Nachos, conditi con la salsa Hellfire che porta la sua firma. Se siete fan della Formula 1, potreste imbattervi in queste creazioni proprio nei food truck durante i weekend di gara, o magari trovarle in alcuni dei ristoranti dello stesso chef.

Riguardo a questa collaborazione, Pol Codina, General Manager e Senior Vice President di PepsiCo Food Ventures, ha commentato: “Doritos è sempre stato sinonimo di sapore audace ed espressione creativa, e Doritos Loaded porta tutto questo a un nuovo livello culinario. Lavorare con lo Chef Ramsay mostra come i chip Doritos possano costituire la base di un pasto genuinamente eccitante con gli ingredienti che ami. Attraverso questa partnership, vogliamo ispirare sia i consumatori che i partner della ristorazione a prendere ciò che vedono nelle ricette Doritos Loaded create dallo Chef Ramsay e farlo proprio, spingendo ulteriormente la loro creatività sia nelle cucine professionali che a casa”.

È evidente che l’audacia auspicata da Carlo Cracco non manchi di certo in questa iniziativa: le Doritos Loaded griffate Ramsay sono partite da Spagna e Inghilterra, ma presto arriveranno anche in altri paesi europei come Francia, Germania e Paesi Bassi. L’unica audacia che manca sembra quella necessaria per proporle in Italia e, per una volta, la notoria chiusura gastronomica del nostre paese potrebbe non essere un problema.