Dopo i cat café, ecco i cat pub: il primo si trova nel Regno Unito

La domanda sorge legittima – cosa sarebbe un “cat pub”? Beh, la risposta è tanto semplice quanto intuitiva: si tratta, in parole povere, di un pub dove oltre alle tradizionali pinte di birra i clienti troveranno anche alcuni mici da coccolare. Tranquilli: l’essere puntualmente snobbati con aria di sprezzante superiorità da parte di questi ultimi è compreso nel prezzo.

Il primo cat pub al mondo ha aperto a Bristol, nel Regno Unito (e dove altro avrebbe potuto aprire, d’altronde?) nell’ormai lontano 2011 in maniera del tutto incidentale, e solo di recente è stato di fatto riconosciuto come tale. Il Bag of Nails – questo il nome del locale – avrebbe dovuto infatti essere un pub tradizionale: a una manciata di giorni dalla sua apertura, tuttavia, il proprietario Luke Daniels è stato visitato da un gattino che non voleva saperne di andare via. Il resto, come si suol dire, è storia.

La storia del Bag of Nails, il pub che non teme le infestazioni di topi

Un cat pub è, in altre parole, l’ideale per unire le piacevoli chiacchierate con gli amici davanti a qualche pinta di birra e quella sensazione nostalgica di quando, da bambini, i vostri genitori vi portavano dalla zia gattara. Come accennato nelle righe precedenti, però, l’idea di Daniels era quella di aprire un pub tradizionale – un’idea che è inevitabilmente naufragata quando alla porta del locale si è presentato Malcolm.

“Il Bag of Nails ha un gattino!” aveva scritto Daniels sui canali social del pub. “Pare che le cose stiano per diventare dannatamente più carine, da queste parti. Beh, vi presento Malcolm!”. Con il senno di poi è facile intuire che Malcolm non è stato l’ultimo felino ad avere attraversato la porta del pub: poco più tardi, infatti, Daniels gli trovò una compagna di nome Beresford e, in men che non si dica, il locale venne invaso da una cucciolata di gattini.

A Daniels non è rimasto altro da fare che prendere atto della nuova anima del suo locale: “Gatti e birra: è quello che siamo” si legge ancora sui social media. Il Bag of Nails ha acquisito una certa notorietà, e infine è stato riconosciuto come il primo cat pub al mondo.

Daniels, dal canto suo, si è fatto una cultura in materia felina. “Ci sono molte sfumature nel loro comportamento” ha spiegato, riferendosi ai suoi gatti come se fossero normali avventori del pub. “A Solarise piace stare in braccio, Wolfgang adora soprattutto il pollo. Sally si diverte con i massaggi sulla pancia e Cirrus ha la straordinaria capacità di percepire quando ti senti giù”.