Dopo il mistero di Polignano a Mare, Martino Ruggeri ci riprova a Parigi

La vicenda di Martino Ruggieri ha animato le cronache gourmet dell’ultimo periodo, ormai da più di un anno, e vale la pena fare un breve recap ora che le ultime novità ci annunciano che sta per iniziare la nuova stagione della serie.

Ruggieri è chef di vaglia, un fuoriclasse: uscito da esperienze importanti e stellatissime come quelle con Heinz Beck sia alla Pergola che a Les Paillotes, e all’Atelier Robuchon, ma soprattutto alla corte di uno dei più grandi maestri e mentori di Francia, Yannick Alléno al suo Pavillon Ledoyen, dove è rimasto per otto anni.

Ancora giovanissimo, a 32 anni, apre la sua “Maison Ruggieri” a Parigi e riesce in un’impresa da annali della cucina: due stelle Michelin in 18 mesi. Poi, a settembre 2024 la chiusura improvvisa per un imminente trasferimento, ora avvenuto. Il fuoriclasse pugliese si è infatti trasferito dalla storica sede di rue Treilhard nell’ottavo arrondissement parigino, in un vero monumento nazionale, il Palais Royale.

L’avventura italiana e la ripartenza parigina

Nel frattempo, la turbolenta avventura italiana. I presupposti c’erano tutti, un grandissimo cuoco italiano ritorna a casa, nella sua terra natìa, in una delle strutture più belle sul pianeta: Grotta Palazzese, il cui fascino ha sedotto migliaia di turisti da tutto il mondo che ne decantavano le lodi paesaggistiche ma un po’ meno l’offerta gourmet. Quale occasione migliore per unire le forze con uno chef di fama mondiale?

Il progetto era partito bene, con l’idea di una collaborazione strutturata che prevedeva ben quattro ristoranti ma poi, a pochi mesi dall’annuncio della collaborazione, a giugno di quest’anno, la collaborazione finisce in un pasticcio comunicativo di post che appaiono e scompaiono, rumors e dichiarazioni freddissime.

L’unica certezza era che Ruggieri fosse già a Parigi, a lavorare per la sua nuova apertura, che aprirà ufficialmente il 12 dicembre, ma qualche indiscrezione sta già trapelando sui social grazie ad una cena stampa a porte chiuse, il cui racconto più interessante è quello di Claude De Balzac, giornalista gastronomico locale, che parla di un Ruggieri che promette sorprese: “Tutto quello che facevamo prima, non lo facciamo più” annuncia lo chef, e tra un cappuccino di funghi “potente e travolgente”, e una zuppa di funghi, il critico parla di “una notevole composizione artistica che combina tradizionale con ultra-creativa: salse, stagionalità, amaro, tocchi italiani e creatività sfrenata”.

Si aprono già le scommesse per le stelle Michelin della guida francese 2026, che verrà presentata il 16 marzo dell’anno prossimo: potrà sembrare poco tempo, ma abbiamo già visto che Ruggieri sa come bruciare le tappe.