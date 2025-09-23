Dopo la chiusura a Lecce, i Bros’ fanno un primo passetto in direzione stella Michelin

Il 19 novembre, giorno della presentazione della Guida Michelin 2025, che quest’anno ritorna al Teatro Regio di Parma, si sta avvicinando, e l’attività degli ispettori della Rossa sembra farsi particolarmente frenetica, con ben 19 ristoranti aggiunti questo mese.

Questa di settembre è una selezione di nuovi ingressi a trazione decisamente mediterranea, con la Sicilia a farla da padrone (pur con con qualche indirizzo tra Brescia e Bolzano) e, come ormai d’abitudine, c’è qualche nome noto, su cui sarebbe facile scommettere per dei riconoscimenti nella prossima edizione della guida gommata: stavolta è il turno dei Bros, Floriano Pellegrino e Isabella Potì, di cui se registra la riapertura nella nuova sede dopo la chiusura del gennaio di quest’anno.

Bros nella Michelin 2025

Con la nuova casa della loro creatura nella struttura di Villa San Martino, appena fuori da Martina Franca, il marchio Bros ha spostato sia l’insegna di fine dining, riaperta a maggio, che la Trattoria, nuovamente inaugurata un paio di mesi prima all’interno di un trullo originale, e Michelin ha preso atto, accogliendo entrambe nelle segnalazioni di settembre.

Con questo trasferimento Pellegrino e Potì avevano dovuto rinunciare alla stella presa nel 2018, e in questi anni molte cose sembrano essere cambiate: gli ispettori gommati sembrano essere sempre più guardinghi rispetto a cucine di avanguardia così estrema, ma allo stesso modo anche la cucina di Bros ha arrotondato qualche spigolo, facendo tesoro dell’esperienza del primo ristorante di Lecce in cui il pubblico locale ha faticato ad apprezzare le provocazioni gastronomiche e seguendo una naturale evoluzione del fine dining. Riusciranno a riconquistare l’ambito macaron già quest’anno?

Le altre nuove segnalazioni