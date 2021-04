Dua Lipa celebra la pizza napoletana (di Gino Sorbillo) su Instagram

La popolare cantante inglese Dua Lipa testimonial d’eccezione per la pizza napoletana sfornata da Gino Sorbillo.

La popstar britannica ha infatti pubblicato un paio di scatti sul proprio profilo Instagram per celebrare la pizza, mentre se la gusta in aereo di ritorno in quel di Londra.

La cantante – vincitrice di tre Grammy all’edizione 2021 – si trovava a Milano ed evidentemente ne ha approfittato per acquistare (d’asporto) alcune pizze nella nota pizzeria meneghina di Gino Sorbillo, come si può notare dai cartoni immortalati dalle foto.

Chissà che la prossima volta che tornerà in Italia Dua Lipa non potrà gustarsi la pizza napoletana comodamente seduta dentro i locali di una pizzeria.

Nel frattempo il Governo lavora alle linee guida per una possibile riapertura dei ristoranti a partire da metà maggio: le regole da seguire saranno pressoché quelle che già conosciamo e con cui abbiamo imparato a convivere.