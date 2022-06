Dubai: inaugurato il primo caffè che serve esclusivamente i cani

di Manuela 1 Giugno 2022

A Dubai è stato aperto un caffè che serve solamente i cani. Non è una sorta di Cat Cafè declinato in versione cani, ma un vero e proprio ristorante che serve solo i cani, con proprietari che stanno a guardare entusiasti mentre Fido mangia con gusto la bistecca che gli è appena stata servita e tagliata a tocchetti.

Il locale si chiama Happy Bark Day ed è stato inaugurato a Business Bay dalla nutrizionista coreana Hyunsuk Ku. Inaugurato a dicembre, è l’unico ristorante di Dubai riservato agli animali domestici.

In pratica la cucina prepara pasti e dolcetti adatti dal punto di vista nutrizionale per cani e gatti. Tutto il cibo all’interno del locale è destinato agli animali, non alle persone (che possono al massimo beneficiare di una macchinetta del caffè self-service gratuita).

Qui i cani si siedono ai tavoli insieme ai loro proprietari e aspettano che vengano serviti loro pasti preparati ad hoc dalla nutrizionista, con tanto di ciotole di latte, alzate piene di dolcetti (ovviamente a misura di cane, ma che nell’aspetto ricordano quelli che mangiamo noi) e piatti ricolmi di bistecche che vengono tagliate a tocchetti al momento di essere servite.

Ovviamente non mancano le torte di compleanno per festeggiare gli amici a quattro zampe. La nutrizionista, Ku, ha 38 anni e arriva dalla Corea del Sud. Ha spiegato che in Corea ci sono tantissimi negozi e locali che vendono dolci studiati appositamente per l’alimentazione degli animali domestici. Da lì le è venuta l’idea di provare ad aprire un locale simile a Dubai.

Pare che i proprietari dei cani siano entusiasti di questo locale. Sostengono che ci sono molti ristoranti per umani, ma pochi per i cani. Quindi per loro è bello avere un ristorante raffinato dedicato esclusivamente a cani e gatti.

Il bar offre un menu a rotazione di prelibatezze preparate fresche ogni giorno: ci sono i puppacinos di brodo di coda di bue o pollo, i pupcake a base di manzo, salmone e verdure e vassoi di dolcetti per il tè pomeridiano.

I cani possono sedersi sulle panche e appoggiarsi ai tavolini rotondi per mangiare. Un pasto all’Happy Bark Day costa fra i 10 e i 20 dollari, mentre le torte di compleanno costano 55 dollari.

Ora, tutto molto bello, ma si è solamente invertita l’equazione. I proprietari dichiarano di volere un ristorante dove andare insieme al cane in quanto nella maggior parte dei locali non è possibile. E fin qui ci siamo. Solo che nei ristoranti normali, anche quelli in cui accettano i cani, il proprietario mangia e il cane sta tranquillo sotto al tavolo, senza consumare il pasto insieme al suo umano. Qui, invece, sono i cani che mangiano, mentre i proprietari stanno a guardare. Quindi cosa cambia? Non è un pasteggiare insieme, uno sta sempre lì a guardare l’altro che mangia.