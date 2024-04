Due italiani gareggiano per il titolo mondiale di coffelier

Gli “specialisti del caffè” esistono e la loro figura professionale è riconosciuta. Ogni anno si svolgono competizioni sia a livello nazionale sia a livello mondiale. In centinaia partecipano per ottenere il titolo mondiale di coffelier (come sommelier) e tra i candidati gareggiano due italiani: si chiama Simone Zaccheddu e Gabriele Pezzaioli, e dal 12 al 14 aprile saranno negli Stati Uniti presso The specialty coffee expo, luogo della competizione.

Già vincitori italiano ed esperti di caffè, Zaccheddu e Pezzaioli hanno deciso di studiare e perfezionare la propria arte. Ecco come sarà la gara, e cosa devono aspettarsi i due campioni italiani per Chicago World Coffee Championships – eventi annuali che rappresentano il culmine di eventi locali e regionali, ospitati da organizzazioni autorizzate, in tutto il mondo.

La competizione mondiale per i caffelier

Sempre difficile, in Italia, parlare di caffè: uno degli argomenti gastronomici che desta più campanilismo e orgoglio patriottico, e che al contempo – purtroppo – affossa la materia quando è affrontata oltre all’espresso e alla moka. Studiare il caffè è esattamente come studiare i vini: non ce n’è di un tipo solo, non esiste una sola tecnica, c’è poco a che vedere con il gusto personale. I due italiani – che arrivano da Nuoro e Brescia – hanno già esperienza e titoli, e sfideranno il mondo per ottenere la vittoria nella categoria Cup Tester e Brewers Cup, il campionato italiano di caffè organizzato da Sca Italy a Rimini durante il Sigep.

La competizione mondiale consiste in più prove a seconda del titolo: valutazione di caffè specialty estratti a filtro ma anche preparazione del caffè. In otto minuti cronometrati dovranno determinare le caratteristiche di ciascuno sia per quanto riguarda le differenze aromatiche e le caratteristiche dei chicchi usati. Zaccheddu, il campione che gareggerà a Chicago dalla Sardegna, racconta la propria strada nel m0ndo del caffè: “a 18 anni mi sono trasferito a Torino, lavoravo come barista. Poi Parigi, che ha dato una svolta al mio futuro professionale grazie a un incontro con un grande esperto di caffè, il pistoiese Massimo Santoro. L’ho conosciuto al Grand Pigalle hotel, dove lavoravo e dove per la prima volta ho scoperto lo specialty coffee. Quelle note aromatiche, quei profumi che sapevano di Africa, Sud America, mi hanno conquistato”.

Cup Testers e Brewers Cup

Il sardo Simone Zancheddu gareggerà per il titolo mondiale di “Cup Testers”, ovvero come assaggiatore di caffè professionista. Dovrà battere la concorrenza quanto a velocità, abilità e precisione nel distinguere le differenze di gusto nei caffè speciali. Il lombardo Gabriele Pezzaioli, invece gareggerà per il titolo mondiale di Brewers Cup: ovvero la preparazione manuale del caffè filtro, promuovendo la tecnica manuale per questo rituale e l’eccellenza del servizio.