Dungeons & Dragons: un ristorante a tema in arrivo negli USA

di Marco Locatelli 24 Novembre 2021

Amanti dei giochi di ruolo state pronti: negli USA, precisamente a Lake Geneva, in Wisconsin, aprirà un ristorante a tema Dungeons & Dragons, il popolare gioco di ruolo in scatola.

Il locale – che ha l’aspetto di un piccolo castello, almeno stando ai primi render – si chiamerà Griffin & Gargoyle e offrirà ben 350 coperti, oltre ovviamente ad un’atmosfera fantasy ispirata al popolare gioco di ruolo.

Al momento i due ideatori del progetto, Daniel Colwell e Michael Paylor, sono in cerca di investitori. Qualora dovesse andare tutto bene, il ristorante tematico aprirà i battenti nel 2024, proprio in occasione del 50esimo anniversario del gioco Dungeons & Dragons.

Oltre all’esperienza culinaria, il ristorante proporrà anche delle dinamiche ludiche grazie ad attori professionisti, il tutto ovviamente ispirate al gioco: i commensali potranno infatti interagire con dei veri e propri personaggi fantasy, esplorare il ristorante in cerca di indizi e scoprire storie ispirate all’universo D&D.

Non ci sarà una licenza ufficiale del gioco, ma questo non impedirà al ristorante di regalare ai clienti/giocatori pranzi e cene davvero uniche. Ci sarà anche la possibilità di giocare al vero gioco in scatola , sarà presente un negozio, un’area dove si potrà fare tiro al bersaglio con asce da lancio, un bar e tanto altro ancora.