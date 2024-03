È legale vietare ai clienti di pesare le uova di Pasqua?

Da una parte c’è la perizia creativa dei collezionisti, dall’altra la legittima intransigenza dei supermercati. La questione è piuttosto semplice: i collezionisti, in parole povere, hanno preso l’abitudine di pesare le uova di Pasqua in esposizione servendosi delle bilance tradizionalmente situate nei reparti per l’ortofrutta. L’idea è di provare a indovinare, attraverso la pesatura, la sorpresa nascosta all’interno.

A ogni azione, si dice, corrisponde una reazione uguale e contraria. In altre parole, in diversi supermercati sono apparsi cartelli che vietano espressamente di pesare le uova di Pasqua. No, non è che i famigerati poteri forti vogliano impedirvi di completare la vostra collezione di statuette dei personaggi di DragonBall: più banalmente (e in maniera pienamente comprensibile, a dire il vero), i supermercati vietano di usare le bilance dei reparti ortofrutta per ragioni igieniche o ancora per evitare di creare code.

Ok, ma il divieto è lecito o no?

Ce la caviamo con un democristiano “dipende”. Per fare un po’ di luce è utile dare un’occhiata a uno degli ultimi post su Instagram di Massimiliano Dona, avvocato “dalla parte dei consumatori”, come lui stesso si definisce, e presidente dell’Unione nazionale consumatori, che ha per l’appunto preso in esame la questione. Le prime parole di Dona sono più che eloquenti: “Nessuno può vietarti di pesare le uova di Pasqua“. Attenzione, però: c’è un “ma”.

Ve la facciamo breve: un supermercato ha di fatto tutto il diritto di vietare l’uso delle bilance dei reparti ortofrutta per pesare le uova di Pasqua, ma nulla – e nessuno – può vietarci di pesarle, in maniera più generale, all’interno del supermercato.

Tradotto dal linguaggio puntuale ma un poco arzigogolato del legalese, vi basti sapere che per pesare un uovo di Pasqua – o qualsiasi altro prodotto, come vedremo tra poco – all’interno di un supermercato è assolutamente possibile: è sufficiente portarsi da casa la propria bilancia.

Gioiscono i collezionisti. I consigli di Dona, però, non si esauriscono qui: sarebbe infatti buona pratica prendersi un po’ di tempo per pesare anche altri tipi di prodotti. “Eh già” spiega l’avvocato “perché può succedere, anche se è una cosa gravissima, che il peso indicato sulla confezione non sia corrispondente al prodotto contenuto all’interno”.

I nostri lettori più scrupolosi farebbero però bene a tenere a mente le tolleranze di peso stabilite dalle normative, che vanno dal 9% per prodotti fino a 50 grammi, all’1,5% per quelli fino a 10 chilogrammi. In definitiva, nessuno vuole impedirvi di completare la collezione di sorprese Kinder: basta non usare la bilancia con cui si pesano frutta e verdura.