È mancato Francesco Canella, fondatore dei supermercati Alì

Nella giornata di oggi, venerdì 2 febbraio, tutti i punti vendita a marchio Alì rimarranno chiusi in segno di lutto. L’intenzione è quella di offrire a tutti di prendere parte ai funerali di Francesco Canella, fondatore e presidente della linea di supermercati in questione, ricordato anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia come un uomo generoso e filantropo.

“Il Veneto perde uno dei suoi più grandi imprenditori del food, ma non solo” ha spiegato Zaia, ricordando il sostegno offerto da Canella “nelle situazioni di crisi, come nel 2018, quando lanciò una grande raccolta fondi tra i clienti dei suoi supermercati per aiutare i territori devastati dal maltempo di allora con un esito straordinario, o quando fece importanti donazioni all’ospedale di Padova in periodo Covid”.

Francesco Canella ricordato tra affari e beneficienza

A onore del vero è bene ricordare che Francesco Canella aveva di fatto passato il testimone dell’azienda ai figli e ai nipoti nel 2017, pur senza perdere il “vizio” di visitare le varie sedi. Canella si è spento in ospedale all’età di 92 anni nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, in seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute. A oggi il gruppo Alì, il cui primo punto vendita aprì nell’ormai lontano 1972, può contare circa centoventi supermercati su tutto il territorio regionale.

Nell’operato di Francesco Canella assume un ruolo importante, come accennato in apertura di articolo, l’attività di beneficienza: si stima che, dalla prima apertura a oggi, il gruppo Alì sia arrivato a donare oltre sedici milioni di euro. “Non è mai venuto meno il suo amore per la nostra città” ha ricordato Sergio Giordani, sindaco di Padova, in una breve dichiarazione rilasciata al Corriere del Veneto, “il nostro territorio e tante realtà dell’impegno sociale in vari ambiti alle quali con la famiglia ha saputo essere vicino generosamente in tanti modi diversi”.

“Ci lascia un’eredità grandissima” spiegano invece Antonio Santocono e Roberto Crosta, rispettivamente presidente e segretario generale della Camera di Commercio di Padova, anch’essi intervistati dal Corriere. “Non solo per l’enorme indotto generato, per le migliaia di posti di lavoro creati grazie a quella sfida partita da un piccolo negozio di quartiere, ma anche per l’esempio che ci ha regalato diventando fra i primi protagonisti di uno stile imprenditoriale nuovo”.

Come anticipato tutti i punti vendita Alì rimarranno chiusi in segno di lutto: i funerali di Francesco Canella sono previsti alle ore 15 a Santa Giustina, mentre nel frattempo, qualora qualcuno volesse rendergli omaggio, è stata attivata una raccolta fondi per Medici con l’Africa Cuamm.