È Sempre Mezzogiorno fa fuori la moglie di Amadeus, e c’è chi pensa a una vendetta

Giovanna Civitillo non farà più parte del programma di cucina più visto in Rai. La sua colpa? Essere moglie del rivale Amadeus.

È Sempre Mezzogiorno sì, ma di fuoco. Il popolare programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1 è sotto i riflettori per un cambio della guardia abbastanza sconvolgente, o quantomeno sospetto. Nel nuovo palinsesto che partirà a settembre infatti manca Giovanna Civitillo, volto fisso del programma dal 2022. La defenestrazione, dicono le voci, sarebbe dovuta a una vendetta indiretta da parte dei vertici contro Amadeus, marito più che illustre della co-conduttrice. La sua colpa? Aver voltato le spalle a mamma Rai per passare a un altro gruppo.

Trame di palazzo?

Il palazzo, per inciso, sarebbe quello di Piazza Mazzini. La trama invece beh, più difficile da tracciare con parecchi buchi che andrebbero tappati. Per adesso un solo fatto è certo: Giovanna Civitillo non farà più parte del cast di È Sempre Mezzogiorno. La nuova stagione 2025-2026 avrà un altro volto, oltre a quello onnipresente di Antonella Clerici. Che corrisponde a Carlotta Mantovan, giornalista e conduttrice nota alle cronache come vedova di Fabrizio Frizzi.

Secondo indiscrezioni, l’uscita non sarebbe casuale. La Rai avrebbe accompagnato alla porta Civitillo per un motivo ben preciso che non c’entrerebbe con la performance della conduttrice. L’unica “colpa” sarebbe essere la moglie di Amadeus, ovvero Colui Che Non Deve Essere Nominato, almeno in sede radiotelevisiva nazionale. Lo storico mattatore infatti è recentemente passato al gruppo Warner Bros Discovery, mettendo un punto definitivo al capitolo Rai.

Possibile? È proprio qui che la trama si infittisce. A lanciare una frecciatina avvelenata ci ha pensato Sonia Brugarelli, produttrice definita da molti “la ex di Bonolis”. Su Instagram ha commentato la notizia con un “Davvero non è evidente chi ci sia dietro?” senza specifiche, anche se il bersaglio appare piuttosto chiaro. Dal canto suo, Civitillo già il mese scorso aveva postato un messaggio di ringraziamento verso Clerici e il programma. Messaggio che a posteriori suona molto come un addio annunciato.

Poi per carità, la vita scorre e i cambiamenti sono sacrosanti. Carlotta Mantovan ha un ottimo curriculum, da Portobello a Ballando con le Stelle. È un po’ triste però constatare come le decisioni ai vertici (politici, economici, di intrattenimento) si basino più spesso su questioni personali e di ripicca invece che sul talento. Ed è triste anche il fatto che, per la grande cronaca, quasi tutte le protagoniste citate a parte Clerici siano ridotte al ruolo di moglie o ex di. E che proprio questo ruolo le definisca o confini o condanni a seconda di come tira il vento. Buona fortuna a tutte, sperando in un futuro di autodeterminazione femminile basato soltanto sulle proprie capacità.