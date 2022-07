Eataly aprirà uno store a Miami, lo conferma Joe Bastianich

di Manuela 5 Luglio 2022

Eataly ha deciso di aprire un nuovo store a Miami. Dopo il primo locale aperto nel quartiere Flatiron di New York, ecco che arriverà uno store anche a Miami, così come, fra l’altro, confermato dallo stesso Joe Bastianich, partner di Eataly.

In realtà Bastianich non si è sbottonato più di tanto su questa prima sede in Florida. Eataly sarà presente a Miami, ma non si sa ancora quale sarà la location precisa o quando sarà inaugurato. Bastianich ha poi aggiunto che non può divulgare ancora queste informazioni, ma che è certo che Eataly arriverà.

In aggiunta, poi, Joe Bastianich ha anche ricordato a tutti che sta progettando di aprire un avamposto del suo premiato ristorante Osteria Mozza di Los Angeles a Miami, ma anche in questo caso non ha voluto fornire indicazioni precise.

Diciamo che le food hall certo non mancano nella città di Miami e, forse forse, strettamente parlando, non ce n’era bisogno di una nuovo. Però un qualcosa come Eataly ancora mancava.

Nel frattempo un portavoce di Eataly ha spiegato che il team sta attentamente valutando diverse potenziali location di Miami (e anche in altre aree, visto che ha appena aperto i battenti Eataly Silicon Valley). Tuttavia ancora non è stato firmato un contratto di locazione e al momento non hanno ulteriori aperture da annunciare.