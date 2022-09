Eataly: Oscar Farinetti cede il 52% alla società Investindustrial

di Manuela 21 Settembre 2022

Il Wall Street Journal ha fatto saper che la società Investindustrial sarebbe interessata ad acquisire il 52% di Eataly. Sempre secondo quanto riferito in via esclusiva dal WSJ, questa operazione dovrebbe essere valutata qualcosa come 200 milioni di euro.

Tramite questa acquisizione ecco che l’azienda creata da Farinetti dovrebbe in parte usare tale investimento per ridurre i suoi debiti (ricordiamo che ha chiuso il 2018 in rosso con una perdita di 17 milioni di euro) e in parte usarlo per aprire altri punti vendita. Inoltre parte dei soldi dovrebbero essere utilizzati per creare nuovi format, per aprire dei flaghsip store e per proseguire nell’espansione a livello mondiale.

Il Wall Street Journal è abbastanza sicuro che l’accordo si farà e che, anzi, potrebbe essere siglato già in questi giorni (se non già nella giornata di oggi). Se tutto andrà in porto, ecco che il 52%, quindi la maggioranza di Eataly, sarà nelle mani della società Investindustrial, mentre il restante 48% rimarrà nelle mani delle famiglie Farinetti, Baffigo, Miroglio e alla Tamburi Investement Partners (ClubItaly).

E in effetti così è stato: Investindustrial ha rilasciato da pochissimo un comunicato stampa nel quale ha confermato l’avvenuta acquisizione. La maggioranza di Eataly è ora nelle mani di Investindustrial. Secondo quanto dichiarato nel comunicato, Nicola Farinetti, che attualmente è AD di Eataly, assumerà la carica di Presidente della società. A breve, poi, verrà annunciato un nuovo CEO. La sede principale di Eataly rimarrà, ovviamente, in Italia, tuttavia è prevista l’espansione in mercati esteri come il Nord America (qui Eataly ha già otto flagship store), il Medio Oriente e in Asia (qui ha sedici negozi in franchising).

A proposito di Investindustrial: si tratta di una società fondata nel 1990 e che rappresenta uno dei principali gruppi di investimento indipendenti in Europa. Si occupa di fornire competenze industriali, focus operativo, capitale a lungo termine e piattaforme globali per accelerare l’espansione internazionale delle società facenti parte del suo portfolio.

Investindustrial ha parecchia esperienza nel settore alimentare, avendoci appena investito 2,5 miliardi di euro. Attualmente i suoi investimenti stanno supportando già altre aziende iconiche italiane come La Doria e Italcanditi, senza dimenticare marchi noti come CSM Ingredients, Parker Food Group e Hi-Food.

Andrea C. Bonomi, presidente dell’Advisory Board di Investindustrial, ha dichiarato che sono lieti di poter sostenere Eataly, un esempio dell’eccellenza italiana nel mondo. Grazie alla loro esperienza, potranno aiutare Eataly a crescere ulteriormente a livello mondiale, preservando il profilo di sostenibilità, di controllo della catena di approvvigionamento e di integrità che caratterizza da sempre Eataly.

Dal canto suo Nicola Farinetti di Eataly ha fatto sapere che, grazie a questo accordo, Eataly entra in una nuova fase che velocizzerà la sua crescita internazionale. In questo modo potranno raggiungere più facilmente l’obiettivo di diventare l’ambasciatore del Made in Italy nel mondo.