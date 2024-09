Eataly prende il mare, e apre a bordo della MSC World America

Badate bene: quando scriviamo “il primo Eataly sul mare” non intendiamo un semplice punto vendita affacciato sul blu. Pensate in maniera più letterale: il primo ristorante a bordo di una nave da crociera, e più precisamente a bordo della nuova ammiraglia di casa MSC Crociere, ossia la MSC World America.

La tabella di marcia comanda ancora un poco di pazienza – la World America entrerà in servizio solamente a partire dal mese di aprile del prossimo anno, come ha spiegato la stessa azienda -, ma gli accordi sono già stati raggiunti. Bando alle ciance, dunque: diamo un’occhiata all‘aspetto, al menu, e a tutti i dettagli di Eataly at Sea.

Il menu del primo Eataly sul mare

Cambia la location – dalla terraferma al mare, per l’appunto -, ma non cambia l’offerta: nel menu figurano alcuni dei piatti più amati della gastronomia italiana affiancati da una selezione di “articoli disponibili esclusivamente a bordo”, tutti prodotti da fornitori con sede nel nostro caro e vecchio Stivale. “Se si potesse descrivere il menu in una parola, sarebbe ‘fresco’” ha spiegato Stéphane Franchini, direttore senior della sezione food & beverage di MSC Crociere. Qualche dettaglio in più?

L’azienda madre, comprensibilmente, ha preferito mantenere un velo di riserbo; ma Franchini, nel corso di una breve intervista rilasciata ai colleghi del magazine americano Food & Wine, ha svelato che i piani comprendono “piatti e cocktail a base di basilico“, Mandilli al Pesto e l’ormai famoso Tiramisù di casa Eataly. Altra domanda: che “faccia” avrà il ristorante?

Di nuovo, occorre fare affidamento su quanto lasciato trapelare da Franchini: le parole chiave per ora raccontano di una cucina a vista e della preparazione al tavolo per una selezione di piatti, così da “garantire un’esperienza culinaria il più intima possibile”.

Bernhard Stacher, VP Global Hotel Operations per MSC Crociere, ha spiegato che la partnership con Eataly è nata in quanto entrambi i marchi condividono “la passione per il cibo autentico e di alta qualità, preparato con ingredienti freschi”. L’obiettivo è quello di creare “un’esperienza unica che può essere vissuta solo a bordo di MSC World America”.