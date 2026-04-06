Ecco Archie, il gadget di McDonald’s più desiderato di sempre

Un piccolo arco dorato a forma di logo di McDonald's è il gadget che tutti i gamer vorrebbero: per ora si trova in Turchia, ma non è detto che non arrivi anche da noi.

Si chiama Archie, e si candida ad essere il gadget di McDonald’s più desiderato di sempre. Quantomeno da una specifica fascia di consumatori, quella dei gamer, che sta impazzendo per il nuovo dispositivo lanciato da McDonald’s Turchia.

Il mercato turco, dove McDonald’s è presente dal 1986, è stato negli ultimi vent’anni oggetto di una spinta di marketing da parte del colosso dei fast food statunitense. All’inizio degli anni 2000, infatti, la crisi economica aveva causato la chiusura di molte filiali. Anziché arretrare, però, McDonald’s ha realizzato un piano di investimenti e di promozioni, che ha fatto recuperare terreno al marchio.

Ora si conferma capace di attirare l’attenzione – anche quella al di fuori del Paese – con strategie di marketing interessanti. Per esempio, appunto, il lancio di Archie.

Cos’è Archie, il nuovo gadget di McDonald’s

Metti che stai giocando a un videogioco, e ti viene voglia di fare uno spuntino (sia ben chiaro, deve essere un panino di McDonald’s lo spuntino di cui stiamo parlando, e che ve lo diciamo a fare). Metti che non sai come bloccare il controller senza che vada in disconnessione automatica per inattività. Ecco allora che a salvarti interviene Archie, il nuovo gadget di McDonald’s Turchia che immaginiamo arriverà presto anche altrove.

Si tratta di un dispositivo a forma dei famosi archi dorati del logo dell’azienda di fast food, che unisce gli stick analogici del controller, consentendo al personaggio di continuare a muoversi anche quando il giocatore si allontana brevemente dallo schermo.

Per avere in omaggio Archie è pure stato creato un menu specifico dedicato agli appassionati, il menu Pro Gamer, che include un Big Mac, patatine fritte medie, una Coca-Cola media e otto anelli di cipolla.