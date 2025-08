Ecco chi domina tra i fast food che si espandono in Italia

La candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco non rende affatto il Belpaese esente dal proliferare – che ci piaccia o meno – di tavole rapide i cui principi culinari sono ben lontani dalla classica idea di italianità (anche se non sempre). I fast food, punti “gastronomici” di riferimento per i giovanissimi e non solo, hanno cavalcato nei decenni l’onda di una popolarità che non accenna a calare, anzi. Memori dell’arrivo annunciato di Wendy’s anche nello Stivale, ci apprestiamo a fare un’analisi della situazione dei quick service restaurant in Italia.

La classifica dei fast food per numero di locali

Facciamo un gioco: secondo voi, qual è la catena di fast food con il maggior numero di punti vendita in Italia? Più che un gioco sembra una domanda retorica, e l’ovvia risposta ce la dà Ronald McDonald, il giallo-rosso pagliaccio dei due archi. Dati alla mano (prelevati dalla tabella pubblicata sulle pagine di Retail Food), a luglio 2025 i punti vendita italiani della catena più celebre al mondo – anche se non la più grande – ammontavano alla bellezza di 764.

Un numero in crescita, tra l’altro, che segna un +14 rispetto alla fine dell’anno scorso. C’è poco da stupirsi: i ristoranti dell’Happy Meal non accennano a mollare la presa sulla loro popolarità. Ma proseguiamo con il podio. Chi vi aspettate al secondo posto?

Qui la risposta non è forse così ovvia. Dici fast food, dici hamburger, o altre parole chiave come Stati Uniti, o al massimo pizza. Ma non necessariamente. A ritirare la medaglia d’argento per numero di locali tricolore c’è infatti La Piadineria, con 483 sedi allo scorso mese. Un nome tutto italiano che all’estero conta solo qualche sparuto locale francese ma che nello Stivale, invece, va fortissimo (ben +33 aperture da fine 2024).

Arrivando al terzo posto la difficoltà del gioco si abbassa nuovamente: è Burger King a conquistare il bronzo, con 305 punti vendita a luglio 2025. A seguire, in ordine, Old Wild West, Alice Pizza (praticamente assente al meridione), Roadhouse (il primo della top 10 con più chiusure che aperture negli ultimi mesi), I Love Poke, KFC, Billy Tacos, e Poke House.

È evidente che, di per sé, una graduatoria simile non può raccontare il mercato italiano del fast food in modo esaustivo, ma di certo ci dice qualcosa. Ci ricorda, ad esempio – osservazione banale ma necessaria –, che influisce parecchio il momento in cui questi nomi sono apparsi per la prima volta nel panorama tricolore.

Il buon vecchio Mc, tanto per dire, ha aperto le porte in Italia per la prima volta nel lontano 1985; il re del pollo, invece, per quanto guadagni in fretta popolarità, è sbarcato a casa nostra solo 11 anni fa. Un vantaggio temporale non trascurabile.